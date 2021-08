Cava d’Aliga. Pozzallese ritrova prezioso anello: lo restituisce

Poteva venderselo in un qualsiasi compro oro, ma l’onestà di Piero Lopparini, pozzallese, da anni residente nella frazione ispicese di Marispica, ha prevalso su logiche personali. La storia è di quelle che se ne sentono molte, specie in periodo estivo. Una coppia di turisti tedeschi perde un anello prezioso presso la spiaggia di Cava D’aliga, nello sciclitano. I due non riescono a trovare la vera. Qualche giorno dopo, Piero Lopparini viene contattato proprio dai due turisti tedeschi, i quali chiedono all’uomo se, grazie al metal detector di sua proprietà, poteva cercare il prezioso oggetto perso in spiaggia. Piero Lopparini, da anni impegnato nella ricerca di piccoli oggetti persi in spiaggia, si precipita sulla spiaggia sciclitana e, dopo un’estenuante ricerca sotto il sole battente, ritrova l’anello.

Calogero Castaldo

Lopparini fa parte dell’associazione per recupero col metal detector, denonimata I.ME.DE.

