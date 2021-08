I Magical Dreams il 13 agosto a Marina di Modica

Sarà una serata da ricordare per almeno tre generazioni quella di venerdi alle 22.00 sul lungomare di Marina di Modica in occasione del concerto dei Magical Dreams, il meglio sul panorama nazionale per quanto riguarda l’interpretazione delle sigle dei cartoni più famose ed in particolare le melodie Disney della nostra infanzia. I Magical Dreams sono un trio musicale della Magical Dreams Group formato dai gemelli Umberto e Daniele Vita e Giuliana Di Dio. Reduci dal successo nazionale della fiction di Rai Uno “Questo nostro amore ’80” con Neri Marcorè e Anna Valle in cui i gemelli interpretano Domenico e Fortunato Strano, approdano nel tempio del teatro musicale italiano, il Sistina di Roma, nella trasposizione Teatrale di “Georgie The Musical” nei corrispettivi ruoli di Abel ed Arthur Buttman con Giuliana Di Dio nel ruolo di Emma. Il concerto è diviso in due parti. Nella prima parte i tre interpretano le sigle tv dei cartoni più famose tra gli anni 80, 90 e 2000 con riferimento anche ai cartoni animati più recenti. E quindi ascolteremo Lady Oscar, Mila e Shiro, L’Uomo Tigre, Daitan, Dragonballz, Doraemon e tanti altri. Nella seconda parte la serata si ricopre della magia Disney, visto che sullo schermo vengono proiettati classici come il Re Leone, La Sirenetta, Frozen, Aladdin, La Bella Addormentata. Ogni canzone è accompagnata dalle immagini del cartone a cui si riferisce. Durante le quasi due ore di show i Magical Dreams interpretano divertenti sketch e ospitano alcuni dei doppiatori più famosi nel panorama dei cartoni animati. Ai loro concerti ballano e cantano insieme nonni, genitori e figli, uno spettacolo nello spettacolo.

