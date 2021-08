Sversamenti reflui fognari a Scoglitti. Pd: Problema risolto

Nei giorni scorsi, il Pd cittadino ha segnalato a palazzo Iacono la perdita di acque reflue da un tombino di via Cocchiara a Scoglitti. “Una situazione spiacevole, come purtroppo accaduto in altre zone della frazione rivierasca, con gravi disagi per i residenti stanchi di dovere fare i conti con un problema che si presenta periodicamente” aveva denunciato il segretario cittadino dei democratici, Giuseppe Nicastro. “Stavolta, però, a differenza di altre – aggiunge – la risposta da parte di palazzo Iacono e degli uffici competenti, a cui ci siamo rivolti per chiedere di sanare immediatamente l’anomalia, è stata tempestiva e siamo riusciti a fare in modo che il problema venisse tamponato. Ringraziamo, dunque, palazzo Iacono e i tecnici che si sono adoperati per risolvere il tutto, riflettendo sul fatto che i cittadini di quest’area, a causa della propagazione della puzza, hanno vissuto giorni davvero terribili. Ora sembra tutto rientrato e speriamo che, almeno in questa zona, non si debbano più ripetere episodi del genere”.

Salva