Pozzallo. Avvio centri estivi per l’estate 2021

L’Amministrazione Comunale di Pozzallo, grazie ai finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Politiche della Famiglia, lo scorso 16 luglio ha pubblicato un avviso per il potenziamento dei Centri Estivi per lo svolgimento di progetti ludico-ricreativi-educativi in favore dei minori dai 3 ai 14 anni, a cui hanno partecipato la cooperativa Peter Pan e l’ASD Non Solo Bike che già offrono attività per i bambini/ragazzi sul nostro territorio.

Mediante l’erogazione di un contributo, si offre a tali realtà la possibilità di potenziare le loro attività in favore dei nostri bambini, offrendo non solo momenti ludici ma anche educativi, garantendo, inoltre,dei servizi e personale qualificato.

“Ancora una volta si è cercato di soddisfare i bisogni dei più piccoli e garantire loro un’estate serena” afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Alessandra Azzarelli.

