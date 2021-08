In giro per Corso Umberto. L’attrice napoletana Marisa Laurito non è passata inosservata nonostante andasse a spasso da sola per la principale arteria di Modica. Sguardi verso le numerose vetrine, il Duomo di San Pietro, momenti vissuti in città prima del suo spettacolo teatrale nell’Atrio di Palazzo San Domenico.

