Criticità estive. Ragusa, Assessori rispondono a Firrincieli (M5s)

“Più che una riflessione politica – replica l’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo – quella di Firrincieli sembra un attacco a pioggia solo per cercare un po’ di spazio sulla stampa. In merito al programma estivo, che è costato molto meno degli anni precedenti e che mette a disposizione palchi e servizi gratuitamente alle realtà locali per sostenerle dopo un periodo assai difficile, faccio notare che è costituito da oltre 150 appuntamenti che si distribuiscono tra Ragusa, Ibla, Marina e Donnafugata. Il cartellone ha il merito di legare insieme nomi di spicco della cultura artistica e musicale come De Gregori, Capossela, Lo Verso a compagnie e associazioni del nostro territorio, intervallate dai consueti nonché attesi eventi annuali come Ibla Grand Prize, 3Drammi3, Ragusa Foto Festival, Donnafugata Film Festival e molti altri, che movimentano piacevolmente l’estate di cittadini e visitatori. Evidentemente tanto gli artisti nazionali quanti quelli locali non sono all’altezza delle imprecisate aspettative del consigliere”.

“In merito alla mobilità di Marina – prosegue la vicesindaco Giovanna Licitra – non oso pensare cosa avrebbe detto Firrincieli se non avessimo realizzato ben due parcheggi e attuato un’ampia ztl a lungo richiesta dai residenti. Probabilmente oggi leggeremmo critiche per non aver fatto abbastanza. Falso, semplicemente falso, che la ztl stia danneggiando commercianti e strutture ricettive, visti i “tutto esaurito” dei moltissimi hotel e ristoranti. Il fatto che al 9 agosto il consigliere Firrincieli sia già pronto a tracciare un bilancio di questa estate la dice lunga sulle sue intenzioni. È un po’ come voler giudicare le Olimpiadi italiane dopo la prima settimana”.

Salva