Scicli, “Sciascia e il Cinema” domenica al giardino Bonelli Patanè

“Classico Italiano” dopo il felice esordio dedicato allo storico scenografo del “Commissario Montalbano” Luciano Ricceri, affronta un autore di grande valore intellettuale e letterario su un tema preciso: Sciascia e il Cinema.

Domenica 8 agosto alle 21.00 nel giardino Bonelli Patanè, in Via Mormina Penna a Scicli, è in programma, a cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia, la presentazione del volume pubblicato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con Rubbettino editore dal titolo appunto “Sciascia e il Cinema” scritto a quattro mani: dal nipote dello scrittore di Racalmuto, Fabrizio Catalano, regista e drammaturgo e Vincenzo Aronica, giornalista pubblicista ed esperto in marketing e comunicazione.

Ad arricchire la conversazione due prime firme storiche del quotidiano La Repubblica, Francesco Merlo e Antonio Gnoli.

Al termine del dibattito al Cine Teatro Italia sarà proiettato il film “A Ciascuno il suo”, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Questo segna l’inizio del fortunato sodalizio artistico con Elio Petri, Ugo Pirro e Gian Maria Volontè. Copia digitalizzata a cura della Cineteca nazionale.

