Incendi nel territorio ipparino. Lo sdegno di Reset Vittoria

A causa degli incendi che, negli ultimi giorni hanno devastato il territorio ipparino, con effetti resi ancora più pesanti dal caldo asfissiante, si registra la dura presa di posizione del segretario dell’associazione Reset Vittoria, Alessandro Mugnas. “Le riflessioni servono a poco – afferma – così come il politicamente corretto. Se questo succede, diciamocelo chiaramente, è la mano dell’uomo. Abbiamo smesso di credere alle favole già parecchio tempo fa. A questo punto, quello che possiamo fare è soltanto porci una domanda. Si può fermare tutto questo? E la risposta che mi sento di dire è sì: solo che non è stato ancora fatto per negligenza. Non possono esserci dubbi. Chi commette atti del genere è un folle e un criminale. Il fatto è che chi non li contrasta non è affatto da meno. In politica non si può dire tutto quello che si pensa? Non è il mio caso. Non ho mai seguito questo consiglio. Chi appicca il fuoco e causa devastazioni di tale portata merita il carcere. Non possono esserci “se” e “ma” da rilevare nei confronti di chi toglie ossigeno ai nostri figli. Credetemi, siamo stanchi di assistere a questi scempi. E dobbiamo fare arrivare tutto il nostro sdegno a chi può intervenire per dire basta a questa situazione”.

