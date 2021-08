I Volontari della Misericordia di Modica in servizio presso il Pronto Soccorso del Maggiore e presso l’Hub di contrada Beneventano, sembrano uguali a tutti gli altri volontari che prestano il loro tempo per aiutare nei momenti delicati. Sono Donne e Uomini, giovani ed adulti, uguali a coloro che si presentano al pre- triage in preda a piccole o grandi sofferenze, hanno però imparato a mettersi nei loro panni, a stringere loro le mani nel momento del bisogno, a saperli ascoltare, a sorridere sempre, anche se oggi solo gli occhi sono visibili, ad aiutare anche il personale se rientra in ciò che è loro possibile fare…

Ma fanno e sanno fare anche tanto altro: trasportano coloro che hanno bisogno di essere accompagnati a far terapie e controlli medici, gestiscono il banco alimentare e maglieria non usata per neonati ed infanzia, sanno correre in aiuto di coloro che in pandemia, ma anche dopo, sono talmente soli, da non avere chi compra loro l’acqua o le crocchette per i propri animali…

Unico il loro modo di sentire di far parte di una Grande Famiglia e, nelle famiglie, ci si aiuta e ci si sostiene!

Sulla spiaggia di Marina di Modica e del Maganuco li potete trovare in compagnia di tanti diversamente abili. Si ride, si scherza e allo stesso tempo riescono a far fare loro un bagno ristoratore.

Sono brave Donne e bravi Uomini, appunto giovani ed adulti, legati da un comune sentire, essere capaci di aiutare chi ha bisogno. Li riconoscete subito nelle loro divise con il logo della Misericordia e di chi ha deciso di dare loro una mano la GIAP, perché anche loro, a volte, ne hanno bisogno!

