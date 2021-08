Chiavola(PD): A Ragusa è persistente e grave l’emergenza idrica

“L’ultima segnalazione arriva da via Caronia, nella parte alta di Ragusa, e, più precisamente, da un condominio. I cittadini residenti nello stabile aspettano da giorni e giorni la fornitura dell’acqua, telefonano ai numeri previsti e gli interlocutori li rimandano da una data all’altra. La conclusione? Al momento sono senz’acqua. Ma si può continuare a fare i conti con quest’emergenza e, tra l’altro, in un modo così pesante?”. A chiederselo è il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, il quale sottolinea le anomalie che stanno caratterizzando questa disgraziata fase per la città. “Probabilmente – aggiunge Chiavola – i condomini di cui stiamo parlando fanno parte di quei ragusani che hanno deciso di non scendere a mare, forse perché non hanno la seconda casa. E questo basta per esporli a disagi di tale portata? Mi sembra tutto assurdo. Anche perché passa il messaggio che il problema è risolto quando invece, purtroppo, non è così. Ma che cosa sta facendo il sindaco Cassì per cercare di sanare drasticamente questo grave disservizio a parte i palliativi di cui ci hanno dato comunicazione nelle ultime settimane? L’emergenza idrica, in ragione delle elevate temperature di questi ultimi giorni, se possibile è diventata ancora più grave. Non è più possibile fare finta di niente rispetto a una situazione così pesante. E’ necessario un intervento immediato e radicale”. Inoltre, si è aggiunta, proprio in queste ultime ore, una segnalazione proveniente da alcuni residenti di Cisternazzi, zona ospedale. Anche qui situazione per nulla semplice. “Una cittadina – afferma ancora Chiavola – mi ha raccontato di essere costretta a recarsi periodicamente a Santa Croce, dalla madre, per lavare i panni. Siamo all’assurdo. Per non dire di chi mi ha evidenziato, sempre nella stessa zona, che, dopo una verifica tecnica, è stato appurato che le condutture ricevono parzialmente acqua mentre, per la parte restante, incamerano aria e il contatore idrico gira lo stesso. Una vicenda paradossale. Dove andremo a finire?”.

Salva