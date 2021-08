Onestamente Disonesti, la commedia in scena a Marina di Modica

Antonio Pandolfo e Marco Manera, con partecipazione di Claudia Buffa, arrivano sul palco dell’Auditorium Nannino Ragusa di Marina di Modica con “Onestamente disonesti”, una commedia in scena sabato 7 agosto con ingresso gratuito. I due personaggi della storia si trovano all’interno di una situazione disagiata e le grandi difficoltà economiche li portano a fare delle scelte estreme. Cosa succede quando due inqualificabili disgraziati decidono, senza saperne nulla, di fare una grande rapina che gli cambierà la vita? Come faranno ad organizzare un colpo di eccezionale levatura, senza conoscere alcuna tecnica (neanche per aprire una lattina di tonno)? Come potranno ingannar un’acuta ed attenta signora,che forse ha intuito il piano? Tanti i supporti e le trovate sceniche che incuriosiranno il pubblico in un esilarante vortice di problemi da risolvere. Riusciranno i nostri troppo “onesti” delinquenti a dare una svolta alle loro vite? Due improvvisati “geni” della truffa, degni della banda del buco, alle prese con un’impresa troppo ardua, che solo nel finale gli darà degna gloria (forse).

