Modica, molteplici attività dell’Anvvfc

L’Anvvfc, associazione nazionale vigili del fuoco in concedo delegazione di Modica, nel 2020, periodo lockdown, ha sostenuto le famiglie assicurando il servizio spesa e l’acquisto farmaci con consegne a domicilio e con varie necessità che la gente poteva sia a Modica che a Scicli. Dal mese di marzo 2021, opera a supporto dell’ hub di Scicli e da tre mesi è presente anche presso l’hub di Modica. Da luglio, i volontari dell’associazione, in collaborazione col Dipartimento di protezione civile della Regione Sicilia e del corpo forestale siciliano, sono impegnati nel servizio di prevenzione incendi di interfaccia. “Pattugliando il territorio – dicono dall’ Anvvfc – siamo di supporto al corpo forestale e ai vigili del fuoco. Le attività dell’associazione sono tanti. Per chi volesse, sostenerci in qualsiasi modo, ci può contattare presso la nostra pagina Facebook”.

