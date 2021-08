Calcio a 5. L’Arcobaleno Ispica ammessa in A 2

L’Arcobaleno Ispica di calcio a 5 è stato ammesso al prossimo campionato di serie A2.

Per la prima volta la cittadina iblea potrà vantare una società sportiva nella massima serie.

“Con orgoglio – commentano il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore allo Sport, Lucia Franzo’ – per la prima volta nella storia dello sport a squadre ispicese, la nostra Città avrà un team in serie A.

Un grosso in bocca al lupo ai dirigenti, allo staff tecnico e ai giocatori per questa nuova entusiasmante avventura”.

