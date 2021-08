Ciclismo. Basile si afferma al Memoriale Cannarella”

Grande successo nella categoria Allievi, domenica scorsa, per Elia Basile. L’alfiere della Multicar Amarù di Vittoria ha dimostrato di essere in forma strepitosa e, in occasione della 19esima edizione del “Memorial Giovanni Cannarella”, ha animato una gara tutta all’attacco. Nel finale, poi, il successo in volata nei confronti del suo diretto concorrente dopo avere dato prova di possedere lo sprint giusto che gli ha consentito di tagliare il traguardo per primo. Basile ha ricevuto la coppa del vincitore assieme al direttore sportivo Ugo D’Onofrio che ha ottenuto un altro trofeo in quanto rappresentante della società che ha espresso il primo classificato, l’Asd Multicar Amarù appunto. La spedizione monterossana è stata completata dal quinto posto di Christian Di Prima mentre, tra gli Esordienti, da segnalare la decima posizione conquistata da Angelo Pace. Sempre domenica scorsa, ma a San Filippo del Mela, sono arrivati altri risultati degni di nota per il sodalizio ipparino nella categoria Giovanissimi. Infatti, Lorenzo Talento si è classificato terzo nella categoria G2, Samuele Caruso quarto sempre nella G2, Enrico Nativo secondo nella G3, Leonardo Carbonaro primo nella categoria G4, Simone La Rocca secondo nella G6. E, ancora, Sara Caruso prima nella categoria G6. Grazie a questi importanti piazzamenti, l’Asd Multicar Amarù è risultata la società prima classificata. “Un bel fine settimana ricco di soddisfazioni – commenta il presidente Carmelo Cilia – e speriamo che possano essercene degli altri. Certo, il gran caldo non ha reso facili le prestazioni dei nostri atleti. Ma abbiamo comunque dimostrato di sapere gestire al meglio le forze. Speriamo di ripeterci nelle prossime occasioni”.

