E’ Giancarlo Betta il nuovo allenatore del Modica Calcio

La nuova dirigenza del Modica Calcio si è messa subito al lavoro per farsi trovare pronta all’inizio della stagione calcistica e affrontare quindi tutte le sfide per le quali il progetto è nato.

L’organigramma dei rossoblu si è arricchito stamane della figura chiave: il mister. Si tratta del siracusano Giancarlo Betta. Classe 1961, Betta ha allenato tra le altre, squadre come il Noto, diventando protagonista della cavalcata che ha portato la squadra dalla Promozione alla Serie D, l’Akragas ed il Palazzolo.

Betta in queste ore sta già lavorando assieme alla dirigenza per un ritorno sul campo, suo e della squadra, che sia all’altezza delle aspettative. Il palcoscenico Rossoblù lo ha fortemente entusiasmato ed ha manifestato tutto il suo impegno per onorare la prestigiosa maglia del Modica Calcio.

