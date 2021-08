Ammatuna. Appaltare adesso l’ammodernamento Ispica-Pozzallo.

Finalmente viene messo in funzione il tratto autostradale Rosolini-Ispica Pozzallo dell’autostrada Siracusa Gela.

Un’opera importantissima per tutto il territorio del Sud-Est che darà impulso e nuovo sviluppo economico ai settori del turismo e del commercio e soprattutto collegherà alle grandi reti infrastrutturali il Porto di Pozzallo. Ora, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, occorre subito appaltare i lavori dell’ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo già finanziati è fermi a Palermo per l’ultimo parere urbanistico.

Salva