Ragusa Ibla. Degrado cantiere coperto da speciali pannelli visivi

“Dopo che, nel maggio scorso, avevamo sollecitato l’amministrazione comunale ad intervenire per eliminare il degrado visivo esistente lungo la circonvallazione di via Ottaviano, in prossimità dell’ex convento dove i lavori in corso non sono mai ripresi, abbiamo adesso verificato con soddisfazione che le nostre richieste sono state prese in considerazione”. E’ quanto rileva il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti dell’antica città di Ibla, dopo avere appurato che le transenne, dove prima era evidente il degrado accumulatosi a causa dell’abbandono di vario materiale di cantiere, sono adesso state ricoperte con dei manifesti che promuovono l’utilizzo dei bus navetta e che, comunque, rendono assolutamente più decorosa l’intera zona. “Adesso sì che funziona – dicono ancora da Comibleo – ci voleva poco per sanare questa anomalia. Ora è tutta un’altra storia. Certo, ci sarebbe molto da dire per quanto riguarda i lavori di ampliamento che sono stati effettuati lungo la circonvallazione in questione. Ma ci riserviamo di farlo non appena raccoglieremo altri elementi. Sempre con la consapevolezza che il nostro primario interesse è quello di fare il bene e di venire incontro alle legittime esigenze dei visitatori e dei residenti di Ibla”.

