Pozzallo. Si è concluso il progetto “Vento in poppa”

Si è concluso il PON del piano scuola estate 2021 dell’Istituto Comprensivo Rogasi “Vento in poppa” in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Pozzallo e con SR Shipping.

Un progetto che l’Amministrazione Comunale ha supportato garantendo figure specializzate in Lis per un alunno sordo.

Il progetto prevedeva lezioni di teoria e pratica della vela ed esercitazioni in mare con l’esperto velista della L.N.I il Prof. Fatuzzo Salvatore e il Tutor l’Ing. Luigi Tussellino.

Con questo progetto si offre ai piccoli la possibilità di scoprire e regalare tutte le emozioni che il mare può offrire.

Un progetto che testimonia di come la cooperazione e la collaborazione di diversi Enti, in primis la scuola, contribuisca a formare e guidare le nuove generazioni.

Salva