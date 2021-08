Superenalotto. Vinti più di 33mila euro a Marina di Ragusa

La Sicilia sfiora il colpo grosso al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 31 luglio, a Marina di Ragusa è stato centrato un “5” da 33.610,45 euro, una delle vincite più alte di giornata. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Dandolo 146. Il Jackpot, nel frattempo, arriva a 62,9 milioni di euro, che verranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

