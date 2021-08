Ragusa, Via Paestum passa il treno con le sbarre aperte

Lo scorso sabato pomeriggio un treno è transitato da via Paestum con le sbarre del passaggio a livello aperte. E’ quanto denuncia l’associazione ragusana Novantasettecento Codice avviamento progetto, che si rivolge all’amministrazione comunale di Ragusa per capire come sia possibile che, “Una situazione che, quando si verifica – sottolineano da Novantasettecento – diventa difficile da gestire. Così come è complicato trovare una soluzione di messa in sicurezza perché da un lato non si vogliono scontentare i residenti e i commercianti della zona mentre dall’altro ci si rende conto che una situazione del genere costituisce una sorta di bomba a orologeria, in pieno centro, che può esplodere da un momento all’altro. Nel corso degli anni sono state presentate varie ipotesi risolutive. Quale tra queste la più percorribile? Forse l’Amministrazione comunale dovrebbe cominciare a porsi il problema in maniera concreta e iniziare a individuare un percorso risolutivo. Prima che accada il peggio”.

Salva