Modica, restaurata la bellissima Lunetta di Berlon

Oggi è terminato l’intervento di restauro e pulizia della Lunetta di Santa Maria di Betlem, o Lunetta di Berlon a Modica.

Un intervento importante che ha restituito alla città uno dei più importanti manufatti artistici incastonato in un angolo caratteristico di Modica anch’esso ripristinato a cornice della meravigliosa natività che la Lunetta rappresenta.

“Cogliamo l’occasione – commenta il parroco della Chiesa Santa Maria di Betlem, Don Antonio Fargione – per ringraziare quanti sono intervenuti in questo lavoro; l’Arch. Giovanni Ragusa Direttore dei lavori, le restauratrici Gaetana Ascenzo e Valeria Mallia, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, l’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Noto e, in particolare, l’Amministrazione comunale che ha promosso e realizzato l’intervento restituendo alla comunità una delle più antiche testimonianze artistiche della nostra città”.

