Ragusa. Si è conclusa la Settimana dell’Ambiente 2021

La biodiversità dei Monti Iblei al centro delle giornate conclusive della Settimana dell’Ambiente 2021, promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa dal 25 luglio all’1 agosto. Nel week end le iniziative a cura di Slow Food Ragusa, del WWF e dell’Associazione Produttori Olivicoli Apo Catania hanno raccolto l’adesione di tanti partecipanti.

Molto seguita la visita presso le aziende Fagone di Giarratana e Covato di San Giacomo, due esempi di promozione delle eccellenze agroalimentari come la cipolla di Giarratana (presidio slow food) e l’olio Dop e IGP. Domenica invece si è svolta la visita agli ulivi secolari di contrada Canseria e la quercia di contrada Muti a Chiaramonte Gulfi. In entrambe le giornate Slow Food ha organizzato la degustazione di prodotti tipici.

La Settimana dell’Ambiente 2021 è stata organizzata con la collaborazione della Guardia Costiera, i Comuni interessati e numerose associazioni del settore.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e della qualità degli eventi che hanno contraddistinto la seconda edizione della Settimana dell’Ambiente – ha dichiarato il Commissario straordinario del L.C.C. ibleo, Salvatore Piazza – e ringraziamo le associazioni ambientaliste che, anche in questa occasione, si sono spese sul piano organizzativo insieme ai nostri dipendenti del settore ‘Ambiente’ e agli agenti della Polizia Provinciale. La manifestazione, per ben una settimana, ci ha permesso di ribadire l’importanza di preservare le risorse naturali per le generazioni future. La conservazione della biodiversità è una sfida in cui ognuno di noi può e deve impegnarsi, questo il messaggio che lancia il nostro Ente, che fa della tutela dell’ambiente una delle principali azioni dell’attività amministrativa”.

