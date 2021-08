Incrementato il servizio pullman da Ragusa al litorale

Da Ragusa al litorale, in bus. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per il potenziamento del trasporto pubblico, necessario a offrire a ragusani e turisti un’alternativa all’uso dei mezzi privati.

Fino al 29 agosto sarà infatti possibile spostarsi tra Ragusa Ibla, Ragusa, Marina di Ragusa, Playa Grande, Donnalucata, Scicli, Cava D’Aliga e Sampieri dal lunedì al sabato, con partenza della prima corsa alle 9.50 da Ragusa Ibla (pensilina parcheggio di via avv. G. Ottaviano) e ultima corsa di ritorno alle 19.20 da Sampieri. Il servizio, con i medesimi orari, sarà attivo anche alla domenica e nei festivi ad eccezione delle fermate di Cava D’Aliga e Sampieri.

Sono tre le fasce orarie di servizio, tutte con bigliettazione a bordo.

“Ringrazio Ast e autolinee Tumino – afferma la vicesindaco con delega alla Mobilità, Giovanna Licitra – per la collaborazione, che ci permette di mettere in collegamento per tre volte al giorno ben otto tra i maggiori centri turistici della zona di due diversi territori comunali”.

