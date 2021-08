Servizio idrico a Marina di Modica: si torna alla normalità

Nelle prossime ore l’erogazione di acqua potabile a Marina di Modica tornerà a normalizzarsi. Ad annunciarlo è l’Assessore alle Manutenzioni, Giorgio Belluardo. L’aumento esponenziale delle utenze e il periodo non particolarmente florido delle falde hanno determinato nei giorni scorsi disservizi a tappeto su tutta la frazione balneare, provocando non pochi disagi ai residenti. “Siamo riusciti a rimediare a questi problemi – commenta l’Assessore Belluardo – e nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente normalizzandosi. Purtroppo la stagione e l’aumento dei residenti hanno messo in crisi le falde acquifere che normalmente servono Marina. Siamo sicuri che con questo intervento non ci saranno altri problemi da qui alla fine della stagione estiva”.

