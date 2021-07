Ragusa Calcio. Il centrocampista Fichera resta in azzurro

Continuerà con la maglia azzurra il percorso di crescita del centrocampista Samuele Fichera, classe 2003, in forza al Ragusa calcio già nella scorsa stagione. Fichera si è messo in luce per avere i piedi particolarmente buoni e fa parte di quella nidiata di giovani atleti azzurri su cui punta la società per la programmazione e la pianificazione dei prossimi. Fichera, invero, al pari di altri, si è già fatto notare per il carattere e la personalità. In più, trattandosi di un ragusano, cresciuto nel vivaio della Game Sport, vera e propria fucina di talenti, ci tiene particolarmente a far sì che l’azzurro possa arrivare il più in alto possibile. “Sì, è vero – spiega – è la squadra della mia città e ci tengo a che possa ben figurare. Sono contento di tornare a giocare con il Ragusa. Voglio crescere ulteriormente e voglio farlo in azzurro. Ci sarà il mio massimo impegno. E mi metterò da subito a disposizione di mister Raciti e dello staff tecnico”. Il direttore generale Alessio Puma, dal canto suo, chiarisce: “Con Samuele si arricchisce il parterre di giovani ragusani su cui puntiamo e di cui siamo orgogliosi. Era naturale che anche lui si aggregasse alla squadra per continuare il progetto avviato lo scorso anno. Sono certo che darà il massimo”. Intanto, la società azzurra ha fissato il raduno precampionato. Si comincia a partire da lunedì 2 agosto. La squadra si ritroverà allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio a partire dalle 17. “C’è l’entusiasmo giusto – commenta il presidente Giacomo Puma – e la voglia di far bene. Siamo pronti per un nuovo anno che speriamo possa essere ricco di soddisfazioni”.

