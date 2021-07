Il Modica passa alla triade Pitino – Di Raimondo – Radenza

Il Modica Calcio volta pagina e cominciare una nuova avventura. Tre giovani imprenditori appassionati di calcio e amanti della propria Città hanno stretto un patto d’acciaio con un unico obiettivo: riportare i colori rossoblù nelle categorie che gli competono. Sono Mattia Pitino, medico e proprietario del Centro Sportivo Airone, Salvo Di Raimondo, imprenditore nel settore automobilistico e già nel calcio da anni come main sponsor del Frigintini, Damiano Radenza, imprenditore nel settore della grande distribuzione alimentari con il Marchio Crai che già in un passato recente ha campeggiato sulle gloriose maglie del Calcio Catania. Presidente sarà Giorgio Caccamo (foto), volto noto ai calciofili modicani, storico dirigente dell’Airone e grande conoscitore del calcio giovanile. Direttore Generale l’avvocato Peppe Rizza. Si parte con grande entusiasmo pari alle ambizioni. I tifosi già sognano la scalata con i loro sogni alimentati dalla serietà, dalla competenza e dall’importanza economica che i tre nomi in questione racchiudono. Con i doverosi ringraziamenti ai loro predecessori, Carpentieri e Zocco, che hanno traghettato la società in anni bui e difficili mantenendo viva la fiammella del Modica Calcio. Adesso c’è da ricostruire partendo da zero. Non c’è tantissimo tempo perché la stagione è alle porte (il 29 primo appuntamento di Coppa Italia) e tanti giocatori si sono già accasati nelle varie squadre di Promozione. E’ altrettanto vero che sarà difficile resistere alle sirene del nuovo e ambizioso Modica Calcio spinto da una Città che ha fame di calcio. Il primo nodo da sciogliere è quello legato al tecnico. Tanti i nomi in ballo con tre più “caldi”: Calogero La Vaccara, Salvatore Utro (già al Marina di Ragusa in serie D) e quel Gianluca Filicetti, idolo dei tifosi, che tornerebbe di corsa a guidare la squadra di quella che è diventata la sua Città. Il 22 agosto la nuova società verrà presentata ai tifosi in occasione della Festa dello Sport organizzata dal Comune di Modica a Marina presso l’Auditorium.

Salva