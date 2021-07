Giarratana. Approvata la riduzione della tari

Il consiglio comunale di Giarratana ha approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) del servizio di nettezza urbana e le relative tariffe.

Le tariffe Tari vengono così ridotte del 6,43 e tutte le attività economiche in ragione delle difficoltà legate alla emergenza COVID verranno esentate, per il 2021, al 100% per il pagamento della TARI. Il primo cittadino Bartolo Giaquinta a tal proposito ha affermato:

“ Un altro risultato importante per tutti i cittadini e per le attività economiche provate dalla emergenza COVID”

