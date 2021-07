Il corpo senza di un uomo è stato rinvenuto all’interno del campo scout sulla Vittoria- Santa Croce Camerina.

Il cadavere è stato portato nell’obitorio del cimitero di Vittoria, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dal magistrato competente. Sono in corso indagini per accertare la causa del decesso dell’uomo.

fonte Gianni Di Gennaro

