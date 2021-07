Tamponi rapidi modalità drive-in i venerdì a Marina di Ragusa

L’A.S.P. di Ragusa di concerto con l’Amministrazione Comunale effettuerà i tamponi rapidi per il COVID-19 a Marina di Ragusa, presso il parcheggio di via Panoramica, tutti i venerdì tra il 30 luglio e il 27 agosto 2021, dalle ore 16 alle ore 19, in modalità Drive-in.

Per garantire lo svolgimento di tale servizio, il Settore 8 “Corpo di polizia municipale e politiche per la sicurezza urbana” ha emesso l’Ordinanza Dirigenziale n.16 del 29/07/2021 con la quale si istituisce il divieto di sosta, con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto, dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i venerdì del predetto periodo:

– sull’intera area di parcheggio di via Panoramica;

– sul lato destro della via Schembri nel tratto compreso tra la via Rimembranza e l’ingresso del parcheggio di via Panoramica.

