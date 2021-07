Ragusa. Prosegue bene la Settimana dell’Ambiente 2021

Prosegue con successo la Settimana dell’Ambiente 2021, iniziativa promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed organizzata con la collaborazione della Guardia Costiera, i Comuni interessati e numerose associazioni del settore tra cui le sezioni locali di WWF, Legambiente, Slow Food ed il Rotary Club Vittoria.

Mercoledì 28 luglio si sono svolte le visite alle “meraviglie arboree di Monterosso Almo” grazie alla partecipazione della sezione di Ragusa del Club Alpino Italiano. Attraverso un itinerario di trekking di circa 7 chilometri lungo i sentieri forestali, gli accompagnatori CAI hanno svelato le bellezze della Lecceta e i piccoli guadi del Torrente Amerillo.

Il ricco programma di eventi prevede il 30 luglio la raccolta dei rifiuti lungo il litorale di Scoglitti, in particolare la Riviera Kamarina, iniziativa con la partecipazione di Fare Verde Vittoria, Rotary Club Vittoria e dell’associazione culturale Libero Pensiero. Sabato 31 luglio invece si promuoverà la pulizia del litorale di Ispica, tra viale Kennedy e via Ucca a Marina con la partecipazione del circolo Sikelion di Legambiente, l’associazione I Pirati della Marza ed il gruppo Scout Ispica 2. In contemporanea, sempre nella giornata di sabato, sarà possibile partecipare a diverse iniziative tra Giarratana e San Giacomo a cura dei presidi Slow Food che promuoveranno la biodiversità dei Monti Iblei.

Salva