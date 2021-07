Ragusa. Intitolate vie a Salvatore Carnevale e Placido Rizzotto

Alla presenza dei nipoti di Placido Rizzotto, delle autorità civili e militari, del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, del presidente del Consiglio Fabrizio Ilardo e di un nutrito gruppo di cittadini, si è proceduto stamani all’intitolazione di via Salvatore Carnevale e di via Placido Rizzotto, sindacalisti vittime della mafia.

“Due siciliani – ha affermato il sindaco Peppe Cassì – due sindacalisti impegnati nella tutela dei diritti dei lavoratori agrari, due uomini uccisi barbaramente dalla mafia che a Ragusa non trovavano ancora una degna testimonianza del loro coraggio e della loro memoria.

Doveroso rimediare.

È un orgoglio poter quindi affermare che oggi, su accorata proposta di alcuni cittadini, a Ragusa esiste via Salvatore Carnevale ed esiste via Placido Rizzotto, martiri perché diedero fastidio”.

Salva