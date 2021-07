A Modica l’Adorazione Perpetua nella Grotta di S.Michele

A Modica, presso la Basilica – Santuario Madonna delle Grazie, si trova un luogo di silenzio e preghiera personale. E’ la grotta di San Michele, inaugurata lo scorso 16 maggio, che offre alla città l’ adorazione perpetua, a partire dal prossimo 29 settembre. È possibile ritirare la scheda di adesione all’ingresso della grotta e dopo aver scelto il giorno e l’ora, imbucare nell’apposita cassetta il modulo.

Gli adoratori saranno contattati dal parroco e dall’equipe per dettagli e chiarimenti. Per coloro che non sono nelle condizioni di poter stabilire giorno ed ora per problemi di lavoro, possono optare per la figura Jolly che consentirà di essere chiamati, dai responsabili, per coprire ore e giorni con una certa elasticità. Inoltre il Rettore del Santuario, don Antonio Stefano Modica, ha già annunciato che durante le ore notturne sarà garantita la presenza di un custode. Responsabili della grotta sono anche le due sorelle indiane, suor Imelda e suor Leocadia, che abiteranno il “Conventino” al 2. piano. Come già avviene dal giorno dell’inaugurazione nella grotta si celebreranno comunitariamente solo Lodi e Vespri; il resto della giornata vedrà i fedeli impegnati nella presenza silenziosa e adorante.

