Sabato al Porto Turistico “Marina Ride” con Paolo Ruffini

Con Paolo Ruffini inizia “Marina Ride”, la mini rassegna di comicità inserita nell’Estate Iblea 2021 che coinvolge anche Roberto Lipari e Uccio De Santis.

Sabato 31 luglio, alle ore 21.30, al Porto Turistico di Marina di Ragusa appuntamento con il comico toscano che presenterà la “Sindrome di Up”: in un mondo con tanti musi lunghi, i sorrisi di chi è affetto da sindrome di down sono una spinta verso gli altri, un’energia, una voglia di vivere strabilianti. Una visione al contrario del mondo, popolata da insoliti super eroi, che ci insegnano a godere delle piccole e semplici cose.

Per assistere gratuitamente allo spettacolo è richiesta la prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, attraverso il sito web www.discoveryragusa.com a partire dalle ore 12 di mercoledì 28 luglio.

