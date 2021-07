Ragusa. Proseguono I lavori di potabilità acqua in corso Mazzini

“Prosegue l’intervento per ripristinare la piena potabilità dell’acqua distribuita dalla rete pubblica nel tratto di Corso Mazzini compreso tra la Chiesa di S. Lucia e l’intersezione con via XXIV Maggio.

Dopo aver individuato alcune micro-perdite che finivano per alterare lievemente i parametri obbligatori, si è via via ridotta l’entità del problema. Al momento, afferma l’assessore ai lavori pubblici Giuffrida, tracce inquinanti sono state reperite unicamente in un tratto lungo circa 20 metri, dove sono in corso ulteriori indagini per individuarne e risolverne la causa.

In attesa di poter fornire nuove e definitive comunicazioni, al momento permane quindi il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua, come da ordinanza sindacale n.752.

Non è purtroppo l’unico intervento che vede costantemente impegnate le squadre comunali per manutenzioni alla rete idrica e fognaria.

Da gennaio a giugno 2021 sono stati realizzati circa 110 interventi, di cui buona parte con sostituzione definitiva della condotta interessata. Una media di poco inferiore ai due interventi al giorno”.

Salva