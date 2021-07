Modica, danneggiato il Ku-fu’. Ferito il gestore

Danneggiato il caffè-bistrot Ku-Fu’ nel centro storico di Modica. Ferito il gestore che poco prima era intervenuto per cercare di calmare alcuni giovani che disturbavano la quiete notturna in Via Marchesa Tedeschi. Ne è scaturita una lieve colluttazione tra lo stesso esercente e un giovane. Nel frattempo è sopraggiunta la polizia che ha raffreddato i bollori. Sembrava tutto finito: ognuno si era allontanavo per zone diverse. Dopo circa mezz’ora si sono presentati in cinque nel bistrot, dove la situazione è degenerata. Il locale ha subito gravi danni ed il titolare è stato costretto a ricorrere al Pronto Soccorso, pare colpito con una bottiglia.

Salva