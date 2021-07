Brasile, mancano i vaccini: sospesa prima dose in 9 Capoluoghi

Mentre il Brasile si avvicina a 550.000 morti per la pandemia, nove capoluoghi di stato hanno sospeso oggi la somministrazione della prima dose di vaccino, per mancanza delle previste forniture. Tuttavia, il sito web ufficiale del Ministero ha confermato che 17 milioni di immunizzanti verranno distribuiti nei prossimi giorni a stati e comuni. Il Ministro della salute Marcelo Quiroga ha sottolineato che ora come ora, sarebbero disponibili e distribuibili 4,8 milioni di dosi di AstraZeneca; 3,3 milioni di vaccini Coronavax e 2,1 milioni di vaccini Pfizer. Al momento rimarrebbero prive della somministrazione di almeno una dose di vaccino, le città di Belén, situata a nord del Pará; João Pessoa, nel nord-est di Paraíba; Maceió ad Alagoas (nord-est), Natal (Rio Grande do Norte), Rio de Janeiro, Salvador (Bahia a nord-est), Vitória (Espíritu Santo, situata a sud-est).

