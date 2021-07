Germania: esplosione impianto chimico Bayern; 1 morto 4 dispersi

Un’esplosione, di origini sconosciute, in un complesso chimico registrato nella città tedesca di Leverkusen ha finora causato la morte di una persona, sedici feriti (due dei quali versano in gravi condizioni) e quattro dispersi. L’esplosione è avvenuta in un impianto di trattamento dei rifiuti di proprietà dell’azienda farmaceutica Bayer, che hanno costretto le autorità a emettere un avviso di “grave pericolo per la popolazione” invitando i residenti della città a sigillare porte e finestre. Lunghe colonne di fumo nero continuano a uscire dagli edifici dell’azienda. L’esplosione è avvenuta intorno alle 9,40. Proseguono le operazioni di soccorso per ritrovare quattro persone che risultano tuttora disperse. Lo stabilimento si trova ai margini del parco industriale Chempark, alla periferia di Leverkusen, che riunisce aziende del settore chimico, uno dei più grandi del suo genere in Europa.

Salva