Vittoria. Prosegue raccolta firme su referendum a tema giustizia

Quando la politica riesce ad esprimere concetti positivi, la risposta della gente non manca. E’ il caso del referendum avente per tema la Giustizia che la Lega ha riproposto a Vittoria dopo le tappe in altri Comuni della provincia di Ragusa. E l’adesione è stata altissima. Soprattutto interessante il confronto che ne è scaturito con le numerose persone che sono transitate nei pressi del gazebo, a testimonianza dell’attenzione sempre più alta che questo tema riesce a raccogliere. Hanno partecipato il commissario cittadino della Lega, Stefano Frasca, e Andrea La Rosa, responsabile provinciale Enti locali del partito salviniano. E’ stata, inoltre, registrata la presenza del commissario provinciale Salvo Mallia assieme al responsabile del tesseramento, Enzo Giannone, del commissario cittadino di Comiso Giovanni Angelieri, insieme con l’assessore comunale Biagio Vittoria, i quali si sono detti compiaciuti per l’alto livello organizzativo dell’iniziativa e, soprattutto, per la partecipazione che la stessa ha fatto registrare. “E’ stato davvero interessante appurare – sottolinea La Rosa – come la maggior parte delle persone sia informata su questo argomento non semplice. E, soprattutto, come si faccia politica con gli strumenti che la democrazia mette a disposizione. Devo ringraziare i vittoriesi per l’alto grado di civiltà che hanno dimostrato. C’è anche chi ha voluto aderire al progetto della Lega Sicilia e chi non ha voluto firmare ma ha ampiamente motivato il proprio dissenso. Insomma, un esercizio di stile politico davvero invidiabile che speriamo di ripetere al più presto anche in altri comuni della nostra provincia. La soddisfazione di questi riscontri ci fa comprendere che non tutto è perduto sul piano della politica con la P maiuscola e che ciascuno di noi può svolgere appieno il proprio ruolo nel contesto di questa campagna referendaria”. La Lega Sicilia della provincia di Ragusa rivolge un ringraziamento al leader nazionale Matteo Salvini per avere impresso la linea guida a questa raccolta firme e al segretario regionale Nino Minardo per l’ottimo lavoro avviato e per l’attenzione che consente di riportare nei tavoli decisionali alcuni temi che riguardano anche e soprattutto la realtà isolana in materia di Giustizia. “Ritengo positivo – conclude La Rosa – l’entusiasmo del partito locale e la crescita che lo stesso sta registrando in termini di adesioni e consensi, un dato che ci rende ottimisti e positivi per il prosieguo delle prossime sfide elettorali in programma”.

