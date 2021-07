Vaccini. Ottimi risultati per l’open day a Monterosso Almo

Eccellente risultato della odierna “Open Day” per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale . In tanti fin dalla prima mattinata si sono presentati nella struttura avisina in vicolo Silva dove era presente una equipe della Asp di Ragusa.

Ben 68 pazienti tra giovani e meno giovani sono stati vaccinati chi con la prima , chi con la seconda dose. L’obiettivo della iniziativa è immunizzare quante più persone possibili per contrastare il COVID e le relative varanti. Salvo Iacono

attuale presidente della Avis della cittadina Montana ha affermato : “Oggi è stata una mattinata molto intensa, calda, laboriosa, ma altrettanto entusiasmante e proficua. Grazie alla collaborazione tra Avis e ASP Ragusa, si è offerto un servizio essenziale per la nostra piccola comunità che ha risposto positivamente all’evento. Sono state somministrate in totale 68 dosi di vaccino. Tutto è andato bene grazie alla professionalità dell’équipe dell’ASP di Ragusa, dal personale di segreteria a quello medico e infermieristico. Come Avis Monterosso Almo ci siamo impegnati nella logistica e tantissimo nella sensibilizzazione personale dei cittadini non vaccinati . Non saremmo stati in grado di realizzare l’evento senza la pronta disponibilità e supporto dell’ASP di Ragusa, nella persona del direttore Generale Dottor Aliquó e degli uffici preposti che hanno subito accolto la nostra richiesta. Il nostro pensiero va all’organizzazione di un altro Open Day , tra circa un mese, per permettere il richiamo ai nuovi vaccinati e la prima dose a chi ancora ne risulta sprovvisto”.

Questo il Report delle vaccinazioni eseguite nella giornata odierna:

👫 12-19 anni: 21 prime dosi e 3 richiami

👫 20-29 anni: 8 prime dosi e 4 richiami

👫 30-39 anni: 6 prime dosi e 4 richiami

👫 40-49 anni: 7 prime dosi e 3 richiami

👫 50-59 anni: 5 prime dosi e 2 richiami

👫 60-69 anni: 3 prime dosi e 2 richiami

🌈 50 prime dosi e 18 richiami

Una bella risposta da parte dei cittadini monterossani.

