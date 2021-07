Modica. Al Castello dei Conti, mostra di Iemmolo e Carpenzano

La mostra di pittura “Visioni” di Emanuela Iemmolo e Margaret Carpenzano ha inaugurato sabato scorso la stagione artistica 2021 del Castello dei Conti di Modica alla presenza del Sindaco, Ignazio Abbate, e dell’Assessore alla Cultura, Maria Monisteri. Lo scenario mozzafiato del cortile del Castello e i colori rasserenanti e passionali dei dipinti delle due artiste modicane hanno offerto agli intervenuti momenti di rara poesia.

Sincera soddisfazione per i numerosi visitatori è stata espressa dal sindaco in seguito alla restaurazione recente di un Bene Culturale così importante per Modica.

Altrettanto ha ribadito la Monisteri per essere finalmente riusciti, dopo tanto tempo e tanti sacrifici, a destinare le sale del Maniero alla fruizione di eventi artistici, “non necessariamente legati alla municipalità”.

Sono seguite, con lessico semplice, incisivo e brioso, le note critiche della professoressa siracusana Licia Oddo, archeologa, Storica dell’Arte e curatrice di numerose esposizioni ed eventi artistici, nonché rinomata segnalatrice critica della Casa editrice Mondadori.

“Grande pathos ed umanità- ha sottolineato con briose ed efficaci notazioni la Oddo– emanano i ritratti della Carpenzano. Limpida e rappacificante serenità, le marine e i paesaggi antropomorfici della Iemmolo. Si tratta di pittrici, fra l’altro, incoraggiate nel loro percorso artistico autodidattico, da autorevoli critici come Vittorio Sgarbi ed Angelo Crespi, in occasione di partecipazioni ad eventi di rilievo nazionale”.

Toccanti, infine, le parole della Carpenzano che, come donna e madre di tre figli, hanno definito il dipingere uno strumento incredibile e affascinante per esprimere la propria anima…, ed evadere un pò dalla soffocante routine del quotidiano.

Anche le parole della Iemmolo hanno emanato gioia e soddisfazione per aver contribuito con professionalità e dedizione alla riuscita di un evento così importante per i cittadini e il turismo della Città.

La mostra resterà aperta ai visitatori fino al 12 settembre, ed il Castello assisterà ad ulteriori eventi artisti, alcuni dei quali curati dalla professoressa Licia Oddo.

Valeria Terranova

