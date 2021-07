Lions Modica. Sarà sold out concerto omaggio a Ennio Morricone

ll Lions Club di Modica organizza per domenica 25 luglio 2021 alle ore 20,00 presso il chiostro di Palazzo San Domenico il concerto “Le note di Ennio – omaggio al maestro Morricone” a cura del duo “Arezzo all’opera” con Peppe e Michele Arezzo. L’evento dei talentuosi fratelli Arezzo ha già registrato con tre giorni di anticipo il tutto esaurito in quanto sono stati prenotati i centottanta posti previsti nel chiostro di San Domenico a causa dell’emergenza epidemiologica. Il ricavato dell’evento sarà destinato dal Lions Club di Modica alla realizzazione di services di solidarietà. “ Il concerto dedicato ad Ennio Morricone – spiega Aurelio Boncoraglio presidente del Lions Club di Modica – ripercorre le note di un grande maestro, una musica che emoziona, coinvolge, a tratti epica, importante, come è importante per tutti noi il momento che stiamo vivendo e dal cuore della città, un messaggio di speranza per i giorni futuri dal Lions Club Modica”.

Salva