3 ciclisti della Almo convocati nella rappresentativa siciliana

Tre ciclisti del Gsd Almo 1966 sono stati convocati a fare parte della rappresentativa siciliana che disputerà i campionati italiani giovanili su pista che si svolgeranno al velodromo comunale di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, dal 28 al 31 luglio. Si tratta, per la categoria Esordienti donne primo anno, di Margherita Putelli, per la categoria Allieve donne, di Clelia Centamore e, per la categoria Allievi, di Giuseppe Carmeni. Gli atleti del sodalizio monterossano hanno risposto presente alla convocazione, su indicazione del tecnico regionale, prof. Nunzio Valuri, del responsabile del settore pista, prof. Rosario La Rosa, che dirigerà la rappresentativa. “Per noi – spiega Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo – è un grande onore potere esprimere in rappresentativa ben tre atleti per un evento così importante come i campionati italiani giovanili su pista per le categorie Esordienti e Allievi maschile e femminile. I nostri ragazzi hanno lavorato molto duro per ottenere questi riscontri e adesso sperano di potere coronare il loro sogno con un bel risultato in terra udinese. Siamo convinti che il gruppo abbia tutte le carte in regola per potere portare a casa traguardi di un certo spessore”.

