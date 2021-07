Il coordinamento di Gioventù Nazionale iblea si rinnova

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, vede un cambio di vertici in provincia di Ragusa con la nomina del vittoriese Riccardo Ronza a Presidente provinciale e con l’entrata del modicano Giovanni Baglieri nel direttivo regionale del movimento.

“È un grande onore -dichiara Riccardo Ronza- ricoprire questa carica ma sono consapevole che sarà anche un grande onere: coordinare la provincia di Ragusa sulle importanti battaglie che ci aspettano è un compito gravoso, ma sarà un piacere mettersi al lavoro sin da subito per ricostruire un legame forte con il nostro territorio e con i nostri concittadini tenendo alti i valori di

Gioventù Nazionale e di Fratelli d’Italia.

Ringrazio Nicoletta Tumino per avermi fatto conoscere una realtà straordinaria. Un ringraziamento va anche al circolo e al coordinatore cittadino di FdI Vittoria, Alfredo Vinciguerra, per essere sempre presente e per avermi indirizzato durante il percorso. La

militanza e il sacrificio ripagano sempre. Questo non è un traguardo ma un punto di partenza.”

“Poter rappresentare il movimento nel direttivo regionale -afferma Giovanni Baglieri- è un grande traguardo per me, una forte emozione che mi ricorda l’ingresso in questo partito che adesso è la mia casa. Un gruppo di sognatori, di giovani che hanno voglia di impegnarsi spinti dall’amore per la propria terra.

Sono e sarò sempre a disposizione per ascoltare i pensieri di tutti, perchè in politica unire le parole di ognuno permette di ottenere un grande risultato collettivo. Ringrazio il coordinatore cittadino FdI Modica Maurizio Livia, il consigliere comunale Tato

Cavallino e tutto il coordinamento per avermi dato sempre fiducia e spunti di crescita personale e politica.”

“Infine non possiamo che essere grati -concludono i neo-dirigenti- al Presidente Fabio Roscani, al responsabile dell’organizzazione nazionale Mario Pozzi, al nostro coordinatore regionale Dario Moscato che ha fortemente creduto in noi e per ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento doveroso va al nostro coordinatore provinciale di FdI Salvo Sallemi, vero pilastro su cui il partito può sempre fare affidamento.

Salva