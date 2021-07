Olimpiadi: giorni e orari basket, pallanuoto e pallavolo m/f

(g.r.) Dopo la ridimensionata cerimonia di apertura della 32esima Olimpiade nipponica, le competizioni entrano nel vivo. Pendiamo in considerazione oggi i collettivi di basket, pallanuoto, pallavolo maschile e femminile dove nutriamo concrete speranze di portare a casa qualche medaglia.

Gironi, date e orari

Basket maschile (Italia, Germania, Australia, Nigeria)

Siamo capitati in un girone diciamo “abbordabile” con gli azzurri di Sacchetti inseriti nel Girone B. Passano le prime due squadre di ciascun girone, oltre alle due migliori terze. Quindi, importante sarà anche la differenza punti. L’ esordio domenica 25 luglio alle 6.40 italiane contro la Germania alla Saitama Super Arena, mercoledì 28 luglio alle 10.20 italiane contro l’Australia per chiudere il 31 luglio ore 6.40 contro la Nigeria.

Pallavolo maschile (Italia, Canada, Polonia, Giappone, Venezuela)

Il via domani sabato 24 luglio alle 2 di notte ora italiana, quando l’Italia sfiderà il Canada. Poi la Polonia il 26 luglio alle ore 7:20, mercoledì 28 alle 12:40 contro il Giappone, venerdì 30 luglio alle 12:40 contro l’Iran e, infine, domenica 1agosto contro il Venezuela alle 9:25. Se gli azzurri si saranno classificati tra le prime quattro, potranno continuare a sognare i quarti di finale, previsti il 3 agosto, le semifinali il 5 e la finale per la medaglia d’oro il 7 agosto alle 14:15. La finalina per il terzo posto si disputerà sempre il 7 agosto, ma alle 6:30 del mattino.

Pallavolo femminile (Italia, Russia, Turchia, Argentina, Cina)

Le ragazze della pallavolo esordiranno domenica 25 luglio alle 2 del mattino contro la Russia. Gli altri impegni saranno: il 27 luglio alle 9:25 contro la Turchia, il 29 luglio contro l’Argentina alle 2 di notte, il 31 luglio contro la Cina alle 14:45 e il 2 agosto contro gli Usa alle 4:05 del mattino. La fase finale comincerà il 4 agosto con i quarti, il 6 agosto sono previste le semifinali e l’8 le due finali che assegneranno le medaglie.

Pallanuoto Maschile (Italia, Ungheria, Stati Uniti, Grecia, Giappone>)

Il Settebello di Alessandro Campagna, recente campione europeo 2021, sarà testa di serie inserito nel girone A. Il 25 luglio Sudafrica-Italia (ore 03.00) il 27 luglio: Italia–Grecia (ore 08.30), il 29 luglio: Stati Uniti-Italia (ore 07.00), il 31 luglio Italia-Giappone (ore 11.20), il 2 agosto Ungheria-Italia (ore 03.00). Forte della tradizione favorevole, il Settebello, punta dritto a una medaglia, vedremo di quale metallo sarà.

Nel frattempo, buone notizie arrivano dal canottaggio quattro di coppia maschile che va in finale dopo aver concluso la sua batteria a soli tre decimi alle spalle della Polonia. Per loro le speranze di medaglia sono, oserei dire, concrete. Mentre nelle batterie del singolo maschile Gennaro Alberto di Mauro ha chiuso la sua batteria al secondo posto alle spalle del danese Den Nielsen, piazzamento che gli ha consentito di passare il turno. Mentre Chiara Ondoli e Alessandra Patelli, con il terzo posto in batteria dietro Romania e Canada, sono riuscite a conquistare la semifinale A/B del due di coppia. Va ai recuperi invece, il quattro di coppia femminile azzurro formato da Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Alessandra Montesano e Valentina Iseppi, terzo dietro Cina e Polonia.

