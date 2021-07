Monterosso Almo, vaccinazione per tutti dai 12 anni in su

Nei locali della sala Avis in vicolo Silva sabato prossimo , 24 luglio, dalle 9 alle 13 sarà possibile vaccinare i cittadini dai 12 anni in su.

Bisognerà presentarsi con la tessera sanitaria e per la seconda dose il certificato della prima dose effettuata. Infatti sabato sarà possibile anche effettuare le secondi dosi sia del Pfizer che dell’Astrazeneca. La vaccinazione sarà possibile anche per i non residenti e per gli stranieri sprovvisti di tessera sanitaria. Per ulteriori informazioni telefonare al cellulare 339 2413394.

per tutti dai 12 anni in su

Nei locali della sala Avis in vicolo Silva sabato prossimo, 24 luglio, dalle 9 alle 13 sarà possibile vaccinare i cittadini dai 12 anni in su.

Bisognerà presentarsi con la tessera sanitaria e per la seconda dose il certificato della prima dose effettuata. Infatti sabato sarà possibile anche effettuare le secondi dosi sia del Pfizer che dell’Astrazeneca. La vaccinazione sarà possibile anche per i non residenti e per gli stranieri sprovvisti di tessera sanitaria. Per ulteriori informazioni telefonare al cellulare 339 2413394.

Salva