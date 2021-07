Avimecc Volley Modica, arriva il centrale Saragò

Si allarga la batteria dei centrali per l’Avimecc Volley Modica, la formazione della contea ingaggia per il prossimo campionato Francesco Saragò, giovane pallavolista pronto a mettersi in mostra in un campionato importante come quello di A3.

La Ds Manuela Cassibba ha visto in questo ragazzo un elemento valido per la rosa che andrà a giocare la stagione 2021/2022, così come ne ha riconosciuto le caratteristiche adatte al progetto societario che punta ai giovani siciliani. Dal canto suo anche D’Amico ha dato il suo benestare all’arrivo del ragazzo, che potrà crescere in tecnica ed esperienza in casa modicana.

Sulla sua nuova avventura, Saragò inizia dicendo: “Innanzitutto ringrazio il mister Giancarlo perchè mi ha dato fiducia e mi ha subito parlato bene della società e dell’ambiente modicano, così come aveva fatto in precedenza la Ds Cassibba. Ho scelto Modica perchè un’esperienza in A3 era il massimo che potevo sperare, anche perchè per me è la prima e anche alcuni compagni, che conosco, mi hanno parlato sempre bene della loro esperienza li in Sicilia”.

Sulle aspettative in questa stagione: “Punto a migliorare tanto, conosco il valore del nostro Roster e sono sicuro di poter crescere a livello di tecnica al fianco dei miei nuovi compagni. Puntiamo a dare il massimo e a far divertire i tifosi, spero tanto di potermi divertire perchè è ciò che cerco in questo sport da cui altrimenti mi distaccherei”.

Infine saluta i suoi nuovi tifosi dicendo: “Spero di poter rivedere il pubblico al palazzetto, sono loro che ci danno la forza di fare bene sia a livello di squadra che individuale. È normale che tutti noi siamo portati a dare il massimo davanti ad un pubblico caloroso”.

