Ciclismo, trionfo a Frosinone per Brugaletta della Multicar di Vittoria

Le avversità meteo di domenica scorsa hanno fermato le gare a cui avrebbero dovuto partecipare gli atleti dell’Asd Multicar Amarù e che sono state annullate proprio a causa del maltempo, vedi l’evento di Barcellona Pozzo di Gotto. Questo, però, non ha bloccato la voglia di fare del presidente Carmelo Cilia, del vicepresidente Giuseppe Massaro e dei loro più stretti collaboratori. Infatti, con la nuova nata Pro Bike Sicilia Lazio, una plurima che vede la partecipazione pure del sodalizio ipparino, è arrivata una straordinaria vittoria con Emanuel Brugaletta nella categoria G5 a Frosinone. “Siamo davvero contenti per l’exploit del nostro atleta – commenta Cilia – non ce l’aspettavamo anche perché correre in Lazio significa doversi confrontare con un parterre completamente differente rispetto a quello a cui siamo abituati. Non stiamo dicendo che sia migliore o peggiore ma sottolineiamo che è diverso dal solito. Per cui abbiamo cercato di fare gli straordinari nel tentativo di avere la meglio nei confronti degli altri competitors. E dobbiamo dire che Brugaletta ha dimostrato di possedere delle caratteristiche molto interessanti che ci fanno sperare nelle sue prestazioni future. Un bel risultato che ci invoglia a dare il massimo anche nel corso di questa stagione estiva dove, a causa dell’incremento dei contagi, occorrerà fare massima attenzione per evitare spiacevoli sorprese. Come sempre, la nostra attività sportiva sarà portata avanti nella massima sicurezza”.

Salva