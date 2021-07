Covid. La provincia di Ragusa preoccupa più delle altre

Boom di casi positivi al Covid in provincia di Ragusa, 175, (due giorni fa il bollettino registrava nessun nuovo contagio). A Palermo sono stati rilevati 60 nuovi positivi, a Catania 36, a Messina 4, a Siracusa 19, a Trapani 29, a Caltanissetta 103, ad Agrigento 98 e ad Enna 26.

Attualmente in Sicilia ci sono 6.191 positivi, di cui 165 ricoverati in ospedale (ordinari), 20 in terapia intensiva e 6.006 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 224.688 mentre i decessi a 6.019. Da inizio pandemia sono state 236.898 le persone contagiate dal Covid nell’Isola.

