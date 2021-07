Mietitura e trebbiatura del grano nella tradizione a Modica

Singolare e, per certi aspetti, spettacolare appuntamento a Modica per sabato 24 luglio. L’azienda Lucifora Rosario e Figli, specializzata ed ampiamente attrezzata per la lavorazione “conto terzi”, si accinge ad organizzare una dimostrazione pratica dell’evoluzione dei metodi tradizionali della mietitura, della trebbiatura e della mietitrebbiatura del grano. Metodi che, ancorché meccanizzati, rappresentano qualcosa di storico per il nostro territorio e non solo.

La manifestazione avrà a partire dalle 9,30 in Contrada Barco, dove sarà effettuata la mietitura del grano prima con la storica BCS, poi con una mitetilegatrice trainata ed infine con una mietitrebbiatrice. A seguire, dalle 10,30, in Contrada Bussello, in Via Modica Giarratana n. 2, presso la sede dell’Azienda Lucifora, è stata preparata una “postazione” di covoni appositamente raccolti, sarà eseguita la trebbiatura con la memorabile trebbia Artemio Bubba azionata da un grosso trattore ed alimentata manualmente col faticoso lavoro degli operai addetti.

La trebbiatura inoltre sarà ripetuta, sempre in Contrada Bussello, nella mattinata di Domenica 25 luglio.

Da tenere conto che per gli aspetti riguardanti la comunicazione la ditta Lucifora si avvale della collaborazione dell’associazione Confronto che, sulla più complessiva storia della meccanizzazione agricola ha in corso delle specifiche ricerche.

