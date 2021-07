Ragusa Calcio. Il capitano Valenca resta in maglia azzurra

E’ uno dei calciatori simbolo del Ragusa calcio. Centrocampista dai piedi buoni e specialista nei calci di punizione. Ovvio che, dopo la positiva stagione 2020-2021, nonostante le problematiche legate al Covid, anche il capitano David Floro Valenca proseguisse la propria avventura in maglia azzurra durante il prossimo campionato. Soddisfatta la società con il presidente Giacomo Puma in testa per l’intesa raggiunta. “Abbiamo degli obiettivi in comune da raggiungere – afferma il vertice del sodalizio ibleo – e vogliamo farlo assieme. Ci teniamo a crescere noi come società e il nostro capitano come giocatore. Continueremo, dunque, questo percorso a braccetto sapendo che David è uno dei nostri totem in campo e che, dunque, cerca di garantire risposte di un certo tipo rispetto a tutti i traguardi che ci prefiggiamo di tagliare. E’ una bella notizia che si unisce alle altre che abbiamo già dato e alle prossime che concretizzeremo a giorni”. Valenca ha tolto le castagne dal fuoco in più di una occasione alla squadra del Ragusa, nell’ultimo campionato, con le sue mortifere punizioni ma, soprattutto, ha cercato sempre di dettare il ritmo nella zona mediana del campo. “Proverò a muovermi sulla stessa lunghezza d’onda anche per il futuro – afferma il capitano azzurro – sebbene si voglia alzare ulteriormente l’asticella. Ce lo chiede la società, lo desiderano i tifosi. Questa piazza, lo sappiamo, merita molto. E il nostro auspicio è che finalmente tutti questi sogni possano prendere vita. Interrompere il progetto della scorsa stagione, che mi ha visto parte integrante del gruppo, non avrebbe avuto senso alcuno. Per cui, mi è venuto naturale andare ancora avanti rispetto al percorso tracciato. Ringrazio la società per la fiducia accordatami e spero di onorare al meglio delle mie possibilità la maglia azzurra che so significare molto per tutta la città di Ragusa”.

